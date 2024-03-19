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Барнаульцы пожаловались на “поплывшую” улицу из-за забитых ливневок

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Обращения к властям к результату не привели

Барнаульцы пожаловались на "поплывшую" улицу из-за забитых ливневок

Затопленная улица / Фото: “Барнаул 22”

Жители Барнаула пожаловались, что из-за забитых ливневок некоторые улицы оказались затоплены водой. Согласно публикации в Barnaul22, речь идет об участке в районе пересечения бульвара 9 Января и улицы Шевченко.

Как рассказали жильцы окружающих домов, еще четыре года назад на участке дороги провели работы. Из-за этого ливневки забились песком. Обращения к властям к результату не привели.

“Пройдите, посмотрите, как мы тут тонем. А рядом с вами даже тротуар под метелку вычищен. А здесь почему такое безобразие?” – обратился автор публикации к администрации Октябрьского района.Горожане отмечают, что уже обращались в диспетчерскую, однако вопрос до сих пор не решен.

Взято отсюда

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