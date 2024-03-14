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Барнаулец издевался над собакой и сломал ей лапу

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Сейчас животному ищут новый дом

Барнаулец издевался над собакой и сломал ей лапу

Пострадавшая собака в клинике / Фото: “Катунь 24”

В Барнауле хозяин издевался над своей собакой и сломал ей лапу. Об этом сообщает “Катунь 24”.

Щенка нашли на улице, выходили и отдали в дом, но позднее оказалось, что хозяева издеваются над ним. Искалеченное животное увидела женщина, которая предложила забрать его и отвезти на лечение. При этом хозяева продолжали выгуливать пса с болтающейся лапой.

“По словам соседей, щенок часто визжал, так как его били. И даже закрывали на балконе. Мало выгуливали и плохо кормили. Из-за этого он охраняет еду. Боится, когда люди руку поднимают, думает, наверное, что замахиваются ударить”, – рассказала горожанка.

Собаку забрали, больную лапу прооперировали, но наступать на нее пес не может. Сейчас ему ищут новый дом.

Взято отсюда

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