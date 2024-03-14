реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Барнаулец ночью залез в бар через окно и украл выручку за две недели

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Мужчину задержали оперативно, но деньги он успел потратить

Барнаулец ночью залез в бар через окно и украл выручку за две недели

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае задержали жителя, который похитил из кассы бара деньги и потратил на собственные нужды, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась сотрудница заведения, которая обнаружила пропажу из кассы бара 215 тыс. рублей – выручку за две недели. Также в баре было разбито окно.

“Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого местного жителя 1987 года рождения. Мужчина дал признательные показания”, – рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что барнаулец посещал это заведение и видел деньги. Примерно в пять часов утра он подошел к зданию, разбил окно, проник в помещение, достал из кассы деньги и скрылся.

“Похищенная сумма не изъята. По словам подозреваемого, деньги он успел потратить на собственные нужды”, – уточнили в МВД.

Мужчину отправили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за “кражу с незаконным проникновением в помещение”.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Focus: нерешительность Запада привела к укреплению экономики России

Focus: нерешительность Запада привела к укреплению экономики России

Журналист издания Focus Габор Штайнгар утверждает, что антироссийские санкции провалились,…

В России появилось стадо коров, дающих легкоусваиваемое молоко

В России появилось стадо коров, дающих легкоусваиваемое молоко

В Краснодарском крае создали стадо коров, дающих легкоусваиваемое молоко Ученые ФГБНУ…

PLOS One: основанный на холоде метод Вима Хофа снижает уровень воспаления в теле

PLOS One: основанный на холоде метод Вима Хофа снижает уровень…

Метод «ледяного человека», спортсмена Вима Хофа, который рекламируется им как…

NEJM: новый анализ крови выявляет рак кишечника с точностью 83% без колоноскопии

NEJM: новый анализ крови выявляет рак кишечника с точностью 83%…

Новый анализ крови показал точность 83% при обнаружении бессимптомного колоректального рака.…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp