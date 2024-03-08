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Барнаулец отнял букет у продавцов тюльпанов

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Мужчина устроил конфликт с теми, кто пытался ему помешать

Барнаулец отнял букет у продавцов тюльпанов

Кадр из видео, снятого очевидцами / Фото: Инцидент Барнаул

В Барнауле мужчина отнял букет цветов у продавцов тюльпанов. Об этом рассказали в сообществе “Инцидент Барнаул”.

По словам очевидцев, барнаулец подошел к машине, из которой торговали цветами, взял букет из 50 тюльпанов и стал уходить. С людьми, которые пытались его остановить, он конфликтовал.

Позднее мужчина вступил в конфликт с водителем микроавтобуса, которому перекрыл проезд.

Получилось ли остановить дебошира – неизвестно. Пользователи в комментариях предположили, что к нему уже выехали сотрудники полиции.

Устроивший потасовку мог быть пьян.

Взято отсюда

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