Барнаулец отдал мошеннику 109 тысяч рублей, желая купить “Тойоту”

Возбуждено уголовное дело

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Житель Барнаула отдал мошеннику крупную сумму, желая купить автомобиль через сайт объявлений. Об этом сообщили в МВД Алтайского края.

32-летний мужчина хотел приобрести машину Toyota Corolla за 150 тысяч. Он связался с продавцом, задал ему вопросы о состоянии транспорта и документах, а также узнал от него, что для покупки необходима предоплата – 25 тысяч рублей.

Горожанин не сразу согласился на предложение, но продавец под различными предлогами несколько раз уговаривал перечислить ему деньги. В итоге мужчина согласился и перевел ему 109 тысяч. После этого “автовладелец” удалил объявление и перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Взято отсюда