Барнаульцев эвакуировали из аквапарка

Эвакуация прошла в рамках эксперимента, сообщает МЧС по Алтайскому краю.

Эвакуация в аквапарке

ГУ МЧС России по Алтайскому краю совместно с представителями Академии ГПС МЧС России провели экспериментальное исследование эвакуации людей в барнаульском аквапарке.

Целью наблюдений стало исследование поведения людей при воздействии опасных факторов пожара.

Результаты исследования будут включены в нормативные документы по эвакуации людей и обеспечению пожарной безопасности зданий.

Ранее школу в Бийске экстренно эвакуировали.

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Взято отсюда

20.03.2024