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Барнаульцев эвакуировали из аквапарка

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Эвакуация прошла в рамках эксперимента, сообщает МЧС по Алтайскому краю.

Барнаульцев эвакуировали из аквапарка

Эвакуация в аквапарке

ГУ МЧС России по Алтайскому краю совместно с представителями Академии ГПС МЧС России провели экспериментальное исследование эвакуации людей в барнаульском аквапарке.

Целью наблюдений стало исследование поведения людей при воздействии опасных факторов пожара.

Результаты исследования будут включены в нормативные документы по эвакуации людей и обеспечению пожарной безопасности зданий.

Ранее школу в Бийске экстренно эвакуировали.

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Взято отсюда
20.03.2024

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