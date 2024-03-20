Барнаульцев эвакуировали из аквапарка

Эвакуация прошла в рамках эксперимента, сообщает МЧС по Алтайскому краю.
Эвакуация в аквапарке
ГУ МЧС России по Алтайскому краю совместно с представителями Академии ГПС МЧС России провели экспериментальное исследование эвакуации людей в барнаульском аквапарке.
Целью наблюдений стало исследование поведения людей при воздействии опасных факторов пожара.
Результаты исследования будут включены в нормативные документы по эвакуации людей и обеспечению пожарной безопасности зданий.
Ранее школу в Бийске экстренно эвакуировали.
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Взято отсюда
20.03.2024