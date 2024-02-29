Барнаульцев предупредили о мошенниках, ходящих по квартирам

Злоумышленники пользуются доверием пожилых горожан, сообщает “Инцидент Барнаул”.

Мошенников надо остановить.

Так, 83-летняя пенсионерка приобрела у мошенников, которые постучались ей в дверь, 9 аппаратов для миостимуляции на общую сумму 150 тыс. рублей.

Позже она подала заявление в полицию.

Горожан настоятельно просят разговаривать со своими пожилыми и доверчивыми родственниками, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее мошенники от имени банков рассылали письма о «налоге на СВО».

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

29.02.2024