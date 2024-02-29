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Барнаульцев предупредили о мошенниках, ходящих по квартирам

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Злоумышленники пользуются доверием пожилых горожан, сообщает “Инцидент Барнаул”.

Барнаульцев предупредили о мошенниках, ходящих по квартирам

Мошенников надо остановить.

Так, 83-летняя пенсионерка приобрела у мошенников, которые постучались ей в дверь, 9 аппаратов для миостимуляции на общую сумму 150 тыс. рублей.

Позже она подала заявление в полицию.

Горожан настоятельно просят разговаривать со своими пожилыми и доверчивыми родственниками, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее мошенники от имени банков рассылали письма о «налоге на СВО».

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Взято отсюда
29.02.2024

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