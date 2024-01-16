Барнаульцы жалуются на сорванную кровлю, которую не чинят уже несколько месяцев

В доме по адресу ул. Юрина, 226 после сильного урагана 20 ноября сорвало часть кровли, которую так и не починили. Об этом сообщает Barnaul 22.

Гроза.

Горожанка отмечает, что два листа кровли продолжают свисать с крыши и создают ужасный шум во время ветра.

При этом лист может в любой момент оторваться и принести вред прохожим.

Управляющая компания не предпринимает никаких действий.

Ранее сообщалось, что барнаульцы заметили сокращение количества общественного транспорта.

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Взято отсюда

17.01.2024