Барнаульцы жалуются на сорванную кровлю, которую не чинят уже несколько месяцев

В доме по адресу ул. Юрина, 226 после сильного урагана 20 ноября сорвало часть кровли, которую так и не починили. Об этом сообщает Barnaul 22.
Гроза.
Горожанка отмечает, что два листа кровли продолжают свисать с крыши и создают ужасный шум во время ветра.
При этом лист может в любой момент оторваться и принести вред прохожим.
Управляющая компания не предпринимает никаких действий.
Ранее сообщалось, что барнаульцы заметили сокращение количества общественного транспорта.
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Взято отсюда
17.01.2024