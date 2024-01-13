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Барнаулец грел постель и чуть не спалил квартиру

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Из-за плохого отопления в доме один жильцов чуть не устроил пожар, сообщает “Инцидент Барнаул”.

Барнаулец грел постель и чуть не спалил квартиру

Барнаулец погрел постель.

Жильцы дома по ул. Эмилии Алексеевой, 32 жалуются на холод в квартирах. После новогодних праздников температура воздуха понизилась до 20 градусов. По их словам, в управляющей компании просто игнорируют проблему.

В результате один из жителей чуть не устроил пожар, нагревая постель.

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Взято отсюда
13.01.2024

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