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Барнаулец не смог указать прохожему дорогу до вокзала. За это ему сломали челюсть

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Пьяный прохожий избил мужчину, который не указал ему маршрут, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Барнаулец не смог указать прохожему дорогу до вокзала. За это ему сломали челюсть

Кулак, удар.

Горожанин стоял на остановке общественного транспорта. В это время к нему подошел нетрезвый мужчина и спросил, как пройти к вокзалу.

Барнаулец ответил, что не знает дороги. Тогда зачинщик конфликта ударил его по лицу. Первым же попаданием сломал челюсть, чем причинил вред здоровью средней тяжести.

Виновника драки приговорили к лишению свободы условно.

Ранее в Барнауле пассажир такси напал на водителя и избил его.

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Взято отсюда
06.03.2024

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