Барнаульские пожарные спасли женщину из горящей квартиры утром 1 января

Пожарные спасли женщину из горящей квартиры утром 1 января в Барнауле. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Огонь. Пожар. Горит дом.

Пожар произошел в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома на улице Попова.

Площадь возгорания составила 10 кв. м. Горели мебель и личные вещи.

Пожарные спасли из огня травмированную женщину. Еще 15 человек, в том числе два ребенка, эвакуировались из подъезда самостоятельно.

Пожар тушили15 человек личного состава и три единицы пожарной техники.

Ранее утром 30 декабря в пос. Лесной Алтайского края горел дом. Пострадала женщина и собака сгорела заживо.

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Взято отсюда

01.01.2024