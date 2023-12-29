Барнаульский планетарий подготовил новогоднюю премьеру

В барнаульском планетарии пройдет новая программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» в 3D формате. Об этом сообщает администрация города.

Планетарий

Отмечается, что в программе показана невероятная дружба двух полюсов — Южного и Северного.

Также на новогодних праздниках пройдут следующие показы:

«Приключение Хрумки в зимнем лесу» (0+):

«Путеводные звезды» (6+);

«Новогодние космические приключения» (6+);

«Невероятные приключения Дракоши» (6+);

«Удивительное приключение по солнечной системе»;

«Сокровища Вселенной»;

«Созвездия»;

«Разноцветная Вселенная».

Старт билетов — первого января с 9:00 на онлайн площадке. Со второго января 9:00 билеты начнут продавать на кассах.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на площади Сахарова начали устанавливать новогодний городок.

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Взято отсюда

29.12.2023