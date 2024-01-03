Баскетболист из клуба “Барнаул” пропал в Красноярске перед Новым годом

Ночью 30 декабря Антон Петухов ушел из дома и не вернулся, его местонахождение неизвестно уже пятеро суток

Фото: кадр из видео

В Красноярске пропал игрок БК “Барнаул” Антон Петухов, сообщается в группе клуба во “ВКонтакте”. Ориентировку 1 января разместили красноярские волонтеры на своей странице в соцсети.

“30 декабря в 03:30 ушел из дома”, – говорится в ориентировке на поиск.

Приметы: рост 205 см, среднее телосложение, карие глаза. Был одет: серая шапка, синтепоновый пуховик, салатовая кофта, черные джинсы, белые кроссовки.

С собой Антон взял телефон. Однако, как отметили в комментариях еще 1 января, ему постоянно пытались дозвониться, но не получилось. Местонахождение спортсмена неизвестно и по данным на 3 января.

Напомним, Антон Петухов родом из Красноярска. За БК “Барнаул” выступает с 2023 года. До этого играл в командах: с 2018-го по 2020-й – “Енисей-2”, СШ “Енисей”, с 2020-го по 2023-й – ЦСКА-ДЮБЛ.

Взято отсюда