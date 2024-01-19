Бастрыкин потребовал доклад по “треснувшей” двухэтажке в Барнауле

15 января из дома по улице Партизанской, 70б, экстренно эвакуировали жильцов

Дом на ул. Партизанской, 70б / Фото: Екатерина Смолихина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о двухэтажном доме по ул. Партизанской, 70б, из которого 15 января экстренно эвакуировали жильцов из-за образовавшихся трещин.

Как сообщили в телеграм-канале информационного центра СКР со ссылкой на СМИ и соцсети, “высказываются предположения, что это произошло из-за строительства вблизи жилого комплекса”. Следователи обратили внимание, что ранее граждане постоянно жаловались в администрацию на ухудшение состояния здания 1957 года постройки, но аварийным его власти так и не признали.

В связи с этим в СУ СК России по Алтайскому краю проводят процессуальную проверку. Руководитель регионального Следкома Игорь Колесниченко по требованию Бастрыкина должен представить доклад о ее ходе и результатах, поставив проверку на контроль в центральном аппарате ведомства.

15 января администрация Центрального района Барнаула ввела режим повышенной готовности в доме на ул. Партизанской, 70б, “в связи с выявлением риска разрушения здания”. На объекте зафиксировали вертикальные трещины, трещины по кирпичной кладке внутренней стены на фундаменте, раскрошенный наружный слой штукатурки и другие повреждения. Организация “Спецсервис” обследовала здание. И по ее заключению доступ в дом решили ограничить из-за угрозы жизни и здоровью граждан.

Власти открыли пункт временного размещения на базе школы № 1. Однако им никто и не воспользовался: люди в основном отправились к родственникам и друзьям.

Взято отсюда