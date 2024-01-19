реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Бастрыкин потребовал доклад по “треснувшей” двухэтажке в Барнауле

Подписывайся на ГОРНЯК22!

15 января из дома по улице Партизанской, 70б, экстренно эвакуировали жильцов

Бастрыкин потребовал доклад по "треснувшей" двухэтажке в Барнауле

Дом на ул. Партизанской, 70б / Фото: Екатерина Смолихина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о двухэтажном доме по ул. Партизанской, 70б, из которого 15 января экстренно эвакуировали жильцов из-за образовавшихся трещин.

Как сообщили в телеграм-канале информационного центра СКР со ссылкой на СМИ и соцсети, “высказываются предположения, что это произошло из-за строительства вблизи жилого комплекса”. Следователи обратили внимание, что ранее граждане постоянно жаловались в администрацию на ухудшение состояния здания 1957 года постройки, но аварийным его власти так и не признали.

В связи с этим в СУ СК России по Алтайскому краю проводят процессуальную проверку. Руководитель регионального Следкома Игорь Колесниченко по требованию Бастрыкина должен представить доклад о ее ходе и результатах, поставив проверку на контроль в центральном аппарате ведомства.

15 января администрация Центрального района Барнаула ввела режим повышенной готовности в доме на ул. Партизанской, 70б, “в связи с выявлением риска разрушения здания”. На объекте зафиксировали вертикальные трещины, трещины по кирпичной кладке внутренней стены на фундаменте, раскрошенный наружный слой штукатурки и другие повреждения. Организация “Спецсервис” обследовала здание. И по ее заключению доступ в дом решили ограничить из-за угрозы жизни и здоровью граждан.

Власти открыли пункт временного размещения на базе школы № 1. Однако им никто и не воспользовался: люди в основном отправились к родственникам и друзьям.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле на Власихинской отключился светофор: что произошло

19.01.2024

 Новости Алтай

Из «треснутого» дома на Партизанской выселили людей. Они уверены, что землю отбирают мэрия и бизнесмены

19.01.2024

 Новости Алтай

И тебя вычислят! Власти хотят отслеживать всех по IP — зачем это понадобилось именно сейчас

19.01.2024

 Новости Алтай

Продолжительность жизни россиян не дотягивает ни до поручений президента, ни до Европы. Почему?

19.01.2024

 Новости Алтай

«Экономичность — кайф». Сколько водители платят за бензин на машинах-гибридах и какие проблемы у этих «полуэлектричек»

19.01.2024

 Новости Алтай

19 января в Алтайском крае будет морозно и без осадков

19.01.2024

 Новости Алтай

Крещение Господне: что можно и нельзя делать 19 января

19.01.2024

 Новости Алтай

Стоп, на выход: в Бийске из автобуса высадили двоих детей

19.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае назвали даты, когда придет проиндексированное детское пособие

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске