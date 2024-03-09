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Бастрыкин потребовал доклад после избиения женщины в барнаульском трамвае

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Следователи и полицейские проводят проверки

Бастрыкин потребовал доклад после избиения женщины в барнаульском трамвае

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по избиению жительницы Барнаула двумя девушками-подростками. Об этом сообщили в телеграм-канале федерального Следкома.

Накануне сестра потерпевшей рассказала, что инцидент случился вечером 7 марта в трамвае № 10. Женщина получила черепно-мозговую травму и обратилась в полицию. Никто из очевидцев при этом не вмешался в конфликт.

“По данному факту следственными органами СКР по Алтайскому краю организовано проведение процессуальной проверки. Глава СКР поручил руководителю следственного управления Игорю Колесниченко представить доклад о ходе процессуальной проверки и всех установленных обстоятельствах”, – рассказали в ведомстве.

В МВД Алтайского края также сообщили, что зарегистрировали заявление от пострадавшей 1969 года рождения и уже проводят проверку, направленную на установление участников инцидента и его обстоятельств.

Взято отсюда

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