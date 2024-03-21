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Бастрыкин заинтересовался алтайской семьей, дом которой решил снести суд

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Жилище было приобретено в ипотеку

Бастрыкин заинтересовался алтайской семьей, дом которой решил снести суд

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о нарушении жилищных прав семьи из Алтайского края.

Как сообщили в телеграм-канале ведомства, в Заринске суд вынес решение о сносе частного дома, который семья купила в ипотеку и не погасила по ней обязательства. Такой сюжет показали на федеральном телеканале.

“Отмечено, что причиной судебного решения послужило якобы нарушение границ соседнего земельного участка, хотя на момент приобретения жилья к правоустанавливающим документам ни у одной из сторон сделки претензий не возникло”, – рассказали в ведомстве.

В Следкоме Алтайского края уже проводят процессуальную проверку. Глава регионального Следственного управления Игорь Колесниченко по поручению Бастрыкина представит доклад о ее ходе и принятых мерах.

Взято отсюда

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