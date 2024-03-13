Беспилотник атаковал российский завод. Начался пожар

Сообщается, что беспилотник попал в нефтезавод в Рязани. Там начался пожар.

Пожар на рязанском нефтезаводе.

Три беспилотника попали в установку по первичной переработке нефтепродуктов, сообщает “112”.

Дым со стороны пострадавшего нефтезавода виден в разных частях города. К месту происшествия прибывают пожарные.

Площадь пожара около 200 кв. м. Двум пострадавшим оказывается медпомощь.

Ранее сообщалось, что над российским регионом пролетел горящий самолет и рухнул.

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Взято отсюда

13.03.2024