Беспилотник атаковал российский завод. Начался пожар

Сообщается, что беспилотник попал в нефтезавод в Рязани. Там начался пожар.
Пожар на рязанском нефтезаводе.
Три беспилотника попали в установку по первичной переработке нефтепродуктов, сообщает “112”.
Дым со стороны пострадавшего нефтезавода виден в разных частях города. К месту происшествия прибывают пожарные.
Площадь пожара около 200 кв. м. Двум пострадавшим оказывается медпомощь.
Ранее сообщалось, что над российским регионом пролетел горящий самолет и рухнул.
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Взято отсюда
13.03.2024