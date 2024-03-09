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Пластиковые окна в Горняке

Беспилотники массово атаковали российские регионы

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В ночь на 9 марта дроны атаковали Ростовскую и Курскую области, сообщает Shot.

Беспилотники массово атаковали российские регионы

Военный дрон, беспилотник.

В Таганроге жители услышали около двадцати взрывов в два часа ночи.

Всего на Ростовскую область было две волны атаки.

Пострадал сотрудник МЧС, устранявший последствия атаки на земле. Его госпитализировали, угрозы для жизни нет.

В Курске обломки БПЛА рухнули на крышу поликлиники, повредив 22 квадратных метра кровли.

Из-за угрозы взрыва пациентов реанимации эвакуировали в другие медицинские учреждения города.

Ранее беспилотники атаковали российский город, где находится АЭС.

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Взято отсюда
09.03.2024

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