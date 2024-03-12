Без вести пропавшего жителя Горно-Алтайска нашли убитым в Бийске

Бийчанин убил гостя из Горно-Алтайска ножом, сообщает алтайский Следком.
Нож. Преступник.
В правоохранительные органы обратились родственники 40-летнего жителя Горно-Алтайска, который несколько дней не выходил на связь. Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в Бийске.
В начале марта потерпевший приехал в гости к знакомому в Бийск. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин нанес гостю ножевые ранения. Подозреваемый унес тело в подпол и избавился от орудия убийства.
Убийцу заключили под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
Следствие проводит сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
Ранее на Алтае подросток получил реальный срок за убийство.
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Взято отсюда
12.03.2024