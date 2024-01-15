реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Без вести пропавшие, неустановленные лица: что известно о масштабном пожаре на складе Wildberries

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом произошел масштабный пожар — порядка 70 тыс. квадратных метров складских площадей выгорели.

Без вести пропавшие, неустановленные лица: что известно о масштабном пожаре на складе Wildberries

Огонь. Пожар.

Еще накануне сообщалось, что 54 работников склада не выходят на связь. Однако уже к утру 15 января количество пропавших уменьшилось до 16.

Но они точно находились на складе во время пожара, указывает Газета.Ru. Работники Wildberries постоянно пытаются связаться с ними. Представители компании отправились к данным сотрудникам домой и остаются на связи с их родными. Поиски пропавших осложняются отсутствием у многих из них мобильных телефонов, которые могли потеряться на складе при эвакуации.

Всего на момент возгорания 13 января на складе находилось 1200 сотрудников компании. Большинство удалось эвакуировать.

Виновные

Следствие уже назвало виновных в пожаре на складе в Шушарах. Это неустановленные лица, отвечавшие за соблюдение правил противопожарной безопасности.

Почему “неустановленные” — пока непонятно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело и предоставить все данные о произошедшем.

Выплаты

Выплаты компенсаций продавцам после пожара начнутся 15 января.

Деньги получат те продавцы, товары которых сгорели или пострадали во время ЧП.

Ущерб

Предварительно ущерб оценили в 10 млрд рублей. По другим данным, 13.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
15.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Откройтесь миру. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 14 января

15.01.2024

 Происшествия

В Сибири собаку-поводыря убило током в троллейбусе

15.01.2024

 Происшествия

16 человек спасли сотрудники МЧС из задымленной многоэтажки в Барнауле

15.01.2024

 Происшествия

“Днище и проститутка”. Волочкова ответила Джигурде за “слив” их пьяного танца

15.01.2024

 Происшествия

Режим повышенной готовности ввели в доме на Партизанской в Барнауле из-за трещин

15.01.2024

 Происшествия

Франк побывал на площадке разрушающегося дома в центре Барнаула

15.01.2024

 Новости Рубцовск

Главе Рубцовска пришлось объясняться перед горожанами за поездку в Москву

15.01.2024

 Интересное

Джигурда и Волочкова оскандалились из-за откровенного видео со стянутыми штанами

15.01.2024

 Интересное

Барнаульцам напомнили, где и когда они могут сдать старую новогоднюю ель

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске