Бийчанин украл аппарат для лазерной эпиляции из бьюти-студии

Подозреваемого в краже лазера задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает управление Росгвардии по Алтайскому краю.

Лазерная эпиляция.

Подозреваемый вынес из здания кейс с оборудованием для лазерной эпиляции стоимостью более 800 тыс. рублей.

Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения, и по полученной ориентировке росгвардейцы задержали его в соседнем районе.

Мужчина в содеянном признался. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пенсионер украл у друзей миллионы рублей и потратил их на аниматоров.

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Взято отсюда

20.03.2024