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Бийчанин напал на фельдшера скорой помощи

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Перед этим он, предположительно, столкнул в погреб свою знакомую

Бийчанин напал на фельдшера скорой помощи

Фото: pxhere.com

Житель Бийска набросился на фельдшера скорой помощи и едва не скинул ее в погреб. Об этом сообщает Mash Siberia.

Диспетчер скорой помощи получил сообщение о том, что женщина провалилась в подполье и получила травмы. Медики выехали на место и столкнулись с агрессивным мужчиной. Он набросился на фельдшера, толкнул, от чего работница скорой едва не упала в тот же погреб, что и пострадавшая.

Несмотря на дебошира, фельдшер вернулась с водителем и помогла пострадавшей. Ее забрали из дома и отправили в больницу.

В деле разбирается полиция.

Взято отсюда

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