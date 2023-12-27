Бийчанка решила подзаработать на новогодних украшениях, но подзаработали на ней

Полицейские возбудили уголовное дело

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33-летняя предпринимательница из Бийска лишилась денег при заказе новогодних украшений, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина увидела в соцсети объявление крупного поставщика о продаже дешевых искусственных елок, игрушек и гирлянд и решила на этом подзаработать.

Она списалась с продавцом, договорилась о доставке и перевела ему 20 тысяч рублей. Однако посылку бизнесвумен не дождалась, а поставщик перестал выходить на связь.

В итоге горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Взято отсюда