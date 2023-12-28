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Блиновская оспорила требование ФНС о выплате более 1,4 млрд рублей налогов

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Защита хочет, чтобы требования снизили в два раза

Блиновская оспорила требование ФНС о выплате более 1,4 млрд рублей налогов

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате 918 млн рублей налогов, подала иск против инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой признать недействительными требования налоговиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталию Сальникову.

Напомним, что ранее управление ФНС оставило в силе решение о налоговых требованиях. С учетом недоимки, штрафов и пеней они превышают 1,4 млрд рублей. Защита хотела, чтобы требования снизили в два раза. Судебное заседание по этому вопросу пройдет в Арбитражном суде Москвы 6 февраля.

Напомним, что Елену Блиновскую задержали при попытке бегства из страны. Позднее она призналась в неуплате налогов. Использовав схему дробления бизнеса, она уклонилась от уплаты на сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, ее обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств на сумму более 43 млн рублей.

Взято отсюда

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