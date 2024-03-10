Блюдо из черепахи обернулось смертью для восьмерых детей

В Танзании на острове Пемба девять человек скончались и еще 78 госпитализированы из-за отравления мясом морской черепахи, пишет AP со ссылкой на заявления властей.
Зеленая черепаха
Восемь детей и мать одного из них умерли после того, как поели мясо морской черепахи.
Подобное уже происходило в 2021 году. Тогда от этого деликатеса умерли семь человек. Один из них — трехлетний ребенок.
Сейчас на остров Пемба отправили группу ученых, которая следит, чтобы мясо морской черепахи больше никто не ел.
Ранее гигантская черепаха покусала российскую пенсионерку.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
10.03.2024