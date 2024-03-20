Boeing с пассажирами на борту резко сменил курс из-за недомогания пилота

Самолет британской резко сменил курс из-за почувствовавшего недомогание во время рейса пилота, сообщает AeroInside.
Самолет, стюардесса.
Boeing — авиакомпании British Airways, выполнял рейс Нью-Йорк — Лондон.
Состояние члена экипажа ухудшилось в тот момент, когда лайнер пролетал над Атлантическим океаном, указывает Lenta.ru.
Командир воздушного судна (КВС) принял решение следовать в аэропорт канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
Посадка лайнера прошла благополучно, никто не пострадал. О состоянии пилота не сообщается.
Ранее в Омске экстренно посадили самолет из-за смерти командира воздушного судна.
Первому пилоту стало плохо, второй взял управление на себя. Он совершил экстренную посадку в Омске. Однако врачи констатировали смерть.
По предварительным данным, пилот умер от тромбоэмболии легочной артерии.
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Взято отсюда
21.03.2024