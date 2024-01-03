Боеприпас сошел с военного самолета и упал на село в Воронежской области

Никто не пострадал, однако дома получили повреждения

Фото: “Типичный Воронеж”

В Острогожском районе Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Боеприпас упал в поселок Петропавловка. Обошлось без пострадавших, однако разрушения зафиксированы по меньшей мере в семи домовладениях.

“В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется”, – написал он.Гусев добавил, что жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояке. Он поставил задачу коллегам в правительстве решить вопрос с выплатами в максимально короткие сроки.

В Минобороны заявили, что инцидент случился во время полета военного самолета. Там подтвердили, что никто не пострадал, но шесть частных домов получили повреждения.

Взято отсюда