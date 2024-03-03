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Боевики в Ингушетии пытались сбежать из окна по связанным простыням

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Попытка скрыться закончилась провалом

Боевики в Ингушетии пытались сбежать из окна по связанным простыням

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com

В ингушском Карабулаке боевики, которых спецназ ФСБ заблокирован в одном из домов, пытались сбежать через окно. Об этом сообщает газета “Известия”.

Корреспондент издания утверждает, что преступники связали простыни и попытались спуститься с четвертого этажа здания. Попытка скрыться закончилась провалом.

Напомним, что 2 марта в Карабулаке ввели режим контртеррористической операции. Боевики, которые планировали устроить преступления террористической направленности, открыли огонь по правоохранителям. Жителей окружающих домов эвакуировали.

Как заявляли в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) уточнили, что органы безопасности обнаружили в одном из жилых домов города группу террористов, которые готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности.

Взято отсюда

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