Более 30 тысяч потерпевших. От рук злоумышленников на Алтае погибли 400 человек

Раскрыть удалось только половину уголовных дел

Полиция, поиск преступников / Фото: klops.ru

За 2023 год злоумышленники совершили в Алтайском крае почти 38 тысяч преступлений. От их рук погибли более 400 человек. Информация об этом содержится в отчете о результатах работы регионального МВД, который представят депутатам АКЗС на сессии 28 марта. Судя по документу, преступность в регионе по сравнению с прошлым годом снизилась на 3%: стало меньше краж, грабежей, причинений тяжкого вреда здоровью. В то же время серьезной проблемой для полиции остаются “компьютерные” преступления – их количество выросло на рекордные 250%.

Какие преступления совершали в Алтайском крае в 2023 году?

Чаще всего злоумышленников в Алтайском крае ловили на преступлениях против собственности (кражи, мошенничества и т. д. – 20,9 тысячи случаев), против личности (причинение вреда здоровью, жизни и т. д. – 6,3 тысячи случаев), на незаконном обороте наркотиков (3,9 тысячи), экономических преступлениях (942).

Всего в прошлом году преступники совершили в Алтайском крае 37,9 тысячи злодеяний (и это только зарегистрированные), на 100 тысяч населения – 1,7 тысячи преступлений. Это выше общероссийского показателя (1,3 тысячи) и сибирского (1,6 тысячи).

Уточняется, что у 10,9 тысячи злоумышленников (или 64%) не было постоянного источника дохода. Более трети (речь об “уголовных” преступниках) пошли на нарушение закона в состоянии алкогольного опьянения. А 35 человек были под наркотиками.

Каких преступлений стало больше?

Наибольший рост пришелся на “компьютерные” преступления: их количество в прошлом году выросло сразу на 235% – с 512 до 1,7 тысячи. В целом число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось на 28,1% (с 10,6 до 13,6 тысячи), в том числе дистанционных мошенничеств – на 37,6% (с 5 до 6,9 тысячи).

Больше стало и террористических злодеяний – 32 случая против 10 в 2022 году. Было зарегистрировано 195 случаев лжесообщений о терроризме (плюс 7% к прошлому году).

Преступники начали чаще “орудовать” в общественных местах: за год на улице совершили 11 убийств (или покушений) и 122 раза причинили тяжкий вред здоровью.

Кроме того, как ранее писал amic.ru, на четверть в Алтайском крае выросла преступность среди мигрантов. За 12 месяцев 2023 года иностранцы (или те, у кого гражданства нет) совершили в Алтайском крае 413 преступлений.

При этом чаще всего на нарушение закона шли граждане Узбекистана (162 факта), Таджикистана (104), Киргизии (52) и Казахстана (49). При этом почти половину (45%) незаконных действий совершили те, кто приехал в регион на заработки. Попадались они на наркопреступлениях (54%, или 224 факта), преступлениях против собственности – 9% (37 фактов), посягательствах на жизнь и здоровье (31 факт). Всего под уголовную статью попали 264 мигранта, из них 234 – выходцы из стран СНГ.

Какие районы Алтайского края самые криминальные?

Рост преступности в прошлом году произошел в 25 муниципалитетах Алтайского края. Пальму первенства по увеличению числа злодеяний занял Суетский район (+33,3%), на втором месте – Заринский (+32,2%), на третьем – Баевский (+25,0%). Рост также пришелся на популярные туристические территории – в Яровом преступлений увеличилось на 32,9% (с 240 до 319), Славгороде – на 15,4% (с 706 до 815), Белокурихе – на 15% (с 214 до 246).

А вот крупные города в прошлом году, наоборот, смогли похвастаться положительной динамикой. В Рубцовске преступники за 12 месяцев совершили 1 829 злодеяний (что на 18,3% меньше, чем в прошлом году), на Новоалтайск пришлось 1,3 тысячи фактов, на Бийск – 3,7 тысячи. В Барнауле преступность осталась практически на прежнем уровне – чуть более 15 тысяч случаев.

Сколько человек погибло в Алтайском крае от рук преступников?

От преступлений в Алтайском крае в 2023 году погибли 409 человек, из них 57 детей. Потерпевшими признаны 30,1 тысячи человек, в том числе 13,9 тысячи женщин и 2,2 тысячи детей. Раскрыть удалось только чуть больше половины уголовных дел (52%). По сравнению с прошлым годом раскрываемость снизилась на 6,2%, при том что в Сибири она упала на 6%, в России – на 3,7%. Наименее “разоблачаемые” – дела, возбужденные по статье “Мошенничество” (всего 14%).

Взято отсюда