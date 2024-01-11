Более сотни домов в Сибири остались без отопления: по дорогам растеклась горячая вода

В Новосибирске произошла крупная коммунальная авария, сообщает Mash Siberia.

Коммунальная авария в Новосибирске

Трубу на одной из городских улиц прорвало накануне ночью. 200 зданий в двух районах остались без отопления.

К утру часть повреждений устранили, восстановить отопление полностью обещают к 20:00.

Вода затопила трамвайные пути, из-за чего изменили некоторые маршруты.

Ранее коммунальная авария произошла рядом с барнаульской многоэтажкой. На тротуар вытекла вода.

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Взято отсюда

11.01.2024