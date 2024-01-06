Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Больше 500 человек пропало в Алтайском крае в 2023 году

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В 2023 году в поисковый отряд “ЛизаАлерт” по Алтайскому краю поступило 573 обращения, сообщается в соцсетях организации. Каждое обращение – это пропавший человек, за помощью в поисках которого обратились его родственники.

Большинство пропавших людей – 448 – были найдены живыми. Еще 49 человек обнаружены погибшими. Оставшиеся 76 человек не найдены. Их поиски продолжаются и по сей день, подчеркнули в “ЛизаАлерт”.

Также поисковики отмечают, что среди всех, кто пропал в 2023 году, 143 ребёнка, пишет “Амител”.

новости #incident_rubtsovsk #Рубцовск #Алтайский_край

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В чем особенность гаданий на Рождество и можно ли это делать

06.01.2024

 Новости Алтай

Не сидите сложа руки! Гороскоп на 6 – 12 января

06.01.2024

 Новости Алтай

До +4 градусов ожидается в Алтайском крае 6 января

06.01.2024

 Новости Алтай

Завершился 681-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

06.01.2024

 Новости Алтай

Митрополит Сергий поздравил жителей Алтайского края с Рождеством Христовым

06.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле провели кибертурнир «Кубок Деда Мороза» для любителей игры «Майнкрафт»

06.01.2024

 Новости Алтай

Участником проекта «Мультикухня» стал алжирец, который приехал в Барнаул по любви

06.01.2024

 Новости Алтай

Новогодние аллергены

06.01.2024

 Новости Алтай

В алтайском селе мужчина открыл огонь из-за шума в баре

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix