В 2023 году в поисковый отряд “ЛизаАлерт” по Алтайскому краю поступило 573 обращения, сообщается в соцсетях организации. Каждое обращение – это пропавший человек, за помощью в поисках которого обратились его родственники.

Большинство пропавших людей – 448 – были найдены живыми. Еще 49 человек обнаружены погибшими. Оставшиеся 76 человек не найдены. Их поиски продолжаются и по сей день, подчеркнули в “ЛизаАлерт”.

Также поисковики отмечают, что среди всех, кто пропал в 2023 году, 143 ребёнка, пишет “Амител”.

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