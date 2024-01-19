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Борт “Победы” совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Сибири

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В аэропорту Толмачево (Новосибирск) совершил 19 января вынужденную посадку самолет авиакомпании “Победа”.

Борт "Победы" совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Сибири

Самолет.

Лайнер выполнял рейс Москва — Кемерово. На борту — 179 пассажиров, указывает НГС.

Самолет до расследования инцидента отстранен от полетов.

Пассажиры находятся в новосибирском аэропорту.

Ранее летевший в Горно-Алтайск самолет по неизвестным причинам ушел на запасной аэродром в Барнауле. Лайнер выполнял рейс Москва — Горно-Алтайск. Также

30 россиян не поместились в самолет своего рейса. Авиакомпания заменила следовавший в Сочи борт на менее вместительный. И части пассажиров не хватило мест.

Некоторым обеспечили места в других самолетах, но таких клиентов оказалось меньшинство.

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Взято отсюда
19.01.2024

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