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Бригадира вагоноремонтного завода будут судить за смерть коллеги

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Транспортная прокуратура занялась делом бригадира вагоноремонтного предприятия в Алтайском крае.

Бригадира вагоноремонтного завода будут судить за смерть коллеги

Новые пригородные поезда.

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщает, что мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Как заявляет следствие, бригадир не обеспечил контроль за осуществлением маневровых работ на железнодорожных путях недалеко от станции Бийск Западно-Сибирской железной дороги. Он покинул место работ, не убедившись в том, что подвижный состав блокировочных устройств закреплен.

В результате один из работников предприятия скончался из-за самопроизвольного движения вагонов. Он находился между ними.

В настоящее время уголовное дело направлено в Бийский городской суд региона для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, как будут ходить поезда 23 февраля и 8 марта в Алтайском крае.

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Взято отсюда
22.02.2024

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