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Бригадира вагоноремонтного завода осудят за смерть рабочего в Алтайском крае

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Мужчина не обеспечил контроль за маневровыми работами на железнодорожных путях

Бригадира вагоноремонтного завода осудят за смерть рабочего в Алтайском крае

Молот судьи / Фото: pixabay.com

Бригадира вагоноремонтного завода осудят за смерть рабочего. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 143 УК РФ (“Нарушение требований охраны труда”).

По версии следствия, мужчина не обеспечил контроль за маневровыми работами на железнодорожных путях неподалеку от станции Бийск. Он покинул место работ, не убедившись в том, что подвижной состав блокировочных устройств закреплен.

В результате вагоны начали двигаться самопроизвольно и зажали рабочего. Он погиб. Уголовное дело направили в Бийский городской суд для рассмотрения по существу.

Взято отсюда

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