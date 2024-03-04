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Буйный россиянин бросался в пассажиров самолета яблоками

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Пассажир рейса Томск — Москва бросался в людей яблоками и ударил бортпроводника.

Буйный россиянин бросался в пассажиров самолета яблоками

В самолете.

Мужчина от медицинского освидетельствования отказался, сообщает Mash Siberia.

Правоохранителям сообщили, что на борту находится пьяный пассажир. Предположительно выпил он еще перед рейсом. Во время посадки он разбушевался, начал бросаться в людей яблоками и ударил бортпроводника.

В аэропорту дебошира встретили сотрудники полиции.

На буйного пассажира составили протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении полицейским. После проверки на него могут завести уголовное дело.

Ранее сообщалось, что участника СВО из Алтайского края высадили с самолета за курение.

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Взято отсюда
05.03.2024

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