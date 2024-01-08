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Бурные зеленые волны создали необычные ледяные скульптуры на Телецком озере. Фото

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Алтайский биосферный заповедник опубликовал снимки зимнего Телецкого озера. Красивейшие волны и естественные ледяные скульптуры запечатлели Роман Воробьев и Татьяна Клименко.

Бурные зеленые волны создали необычные ледяные скульптуры на Телецком озере. Фото

Волны создали необычные ледяные скульптуры на Телецком озере.

Новый для древнего озера год начался с сильнейших ветров, которые стихали лишь на пару дней. Южный ветер не умолкает ни днем, ни ночью, вызывая большие волны и перекладывая камни на берегу.

“После каждого удара волны о скалистый берег в воздух вздымаются бесчисленные капли воды, которые попадая на охлажденные поверхности, образуют ледяную глазурь. Так в череде циклов замерзания и оттаивания, формируется причудливый парк ледяных скульптур на берегу”, – пишут авторы снимков.

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Взято отсюда
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