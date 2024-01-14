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Бывший мэр Владивостока, осужденный за взятки, отправился на СВО

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Адвокат заявил, что контракт экс-чиновник подписал в прошлом году

Бывший мэр Владивостока, осужденный за взятки, отправился на СВО

Фото: pxhere.com

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, которого приговорили к 12 годам колонии за взятки, отправился на СВО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката, Гуменюк подписал контракт с Министерством обороны в прошлом году и сейчас готовится к отправке.

“Предписание прибыть на воинский сбор ему было на 22 декабря”, – сказал адвокат.

Уточнить, где именно Гуменюк проходит подготовку, адвокат не смог.

Напомним, что Олега Гуменюка приговорили к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взятках на общую сумму более 38 млн рублей. После рассмотрения апелляционной жалобы срок для бывшего чиновника снизили до 12 лет.

Взято отсюда

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