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Бывший участник КВН с Алтая во второй раз проходит процедуру банкротства

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Деулин обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом в ноябре 2023 года

Бывший участник КВН с Алтая во второй раз проходит процедуру банкротства

Фото: unsplash.com

Бывший участник команды КВН “Дети лейтенанта Шмидта” 52-летний Андрей Деулин попросил признать его банкротом из-за долга на сумму примерно 2,5 млн рублей. Об этом сообщает “Алтапресс”.

Деулин обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом в ноябре 2023 года. В декабре запустили процедуру реструктуризации его долгов до 17 мая 2024 года – в это время Деулин может погасить задолженность в рассрочку.

Отметим, что это уже не первое банкротство бывшего участника КВН. В 2013 году он признал себя банкротом после того, как таксист из его ИП, обгоняя автомобиль, попал в смертельное ДТП. После этого весь автопарк, в котором было свыше 40 машин, арестовали.

Тогда же краевое управление по транспорту пыталось отозвать лицензии у всех машин, но получилось лишь у той, которая стала участником аварии. При этом восстановить бизнес Деулину не удалось. 

Взято отсюда

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