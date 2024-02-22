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ЦБ заявил, что Qiwi осуществлял переводы похищенных средств

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Средств для возмещения денег, застрявших на счетах, должно хватить

ЦБ заявил, что Qiwi осуществлял переводы похищенных средств

Сайт QIWI Банка / Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Лишенный лицензии Qiwi осуществлял переводы похищенных средств в пользу дропперов, проводил деньги для теневого игорного бизнеса, криптообменников и различных нелегальных услуг. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Центробанке.

В регуляторе отметили, что в значительной степени бизнес-модель банка была основа на высокорисковых операциях. Кроме того, банк нарушал требования в части идентификации – зафиксированы многочисленные факты регистрации кошельков на граждан с использованием их персональных данных, но без их ведома.

По предварительной оценке, у Qiwi хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан. При этом подобные средства не подлежат страхованию по федеральному законодательству и их возврат будет проходить в ходе принудительной ликвидации.

Взято отсюда

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