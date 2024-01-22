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Человеческую голову в морозилке нашли владельцы дома

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Американская семья купила дом и нашла человеческую голову в морозилке, пишет New York Post.

Человеческую голову в морозилке нашли владельцы дома

Холодильник. Продукты.

Холодильную установку оставили прежние жильцы, указывает Газета.Ru.

Новые хозяева устроили генеральную уборку. Во дворе дома стоял морозильник. Внутри они увидели черную сумку. Ее достали из морозилки и открыли — выпала человеческая голова.

Раньше в доме жила пожилая женщина с сыном. Они ни с кем не общались и съехали в день заключения сделки по продаже здания.

Ранее российский священник зарезал и расчленил жену, а голову положил в холодильник. Сначала останки женщины обнаружила дочь клирика, а позже пришел его сын, который и вызвал полицейских.

Известно, что священник стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Также пропавшую летом россиянку нашли в морозилке. Трагедия произошла в башкирской деревне. Там в июле пропала пожилая женщина. Дочь обратилась в полицию и бабушку объявили в розыск.

Стоит отметить, что помимо пожилой женщины куда-то исчез ее внук вместе с вещами из дома.

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Взято отсюда
22.01.2024

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