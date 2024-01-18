Человек погиб при пожаре в новосибирской гимназии

Из здания были эвакуированы 800 человек

Фото: МЧС Новосибирской области

Пожар вспыхнул в подвале гимназии № 10 Новосибирска 18 января. Из здания эвакуировали 723 школьника и 79 человек персонала, сообщили в МЧС Новосибирской области.

“В 11:38 произошла сработка пожарной сигнализации на улице Революции. Через пять минут первое подразделение огнеборцев прибыло на место”, – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что открытое горение потушили за 35 минут. Сейчас спасатели проводят дымоудаление и ликвидацию возгорания.

Сам пожар произошел в отдельном помещении гимназии, где находится частная школа по подготовке охранников. По данным источника НГС, в этом помещении нашли труп. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ.

Взято отсюда