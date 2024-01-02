Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

Человек пострадал при пожаре в гараже в Барнауле

Подписывайся на ГОРНЯК22!

По словам очевидца, его увезли на скорой

Человек пострадал при пожаре в гараже в Барнауле

Фото: “Инцидент Барнаул”

Гараж загорелся во дворе дома на улице Северо-Западной, 165, в Барнауле. Как пишет сообщество “Инцидент Барнаул”, пострадал по меньшей мере один человек.

По словам очевидца, пострадавшего увезли на скорой. Подробности его состояния не уточняются.

Причины возникновения пожара пока неизвестны. Детали выясняются.

Всего за 1 января в Алтайском крае ликвидировали 12 пожаров, из которых восемь произошли в жилом секторе. Как уточняли в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, четыре из них случились в Барнауле.

Напомним, что ранее при пожаре в многоквартирном десятиэтажном доме на улице Попова в Барнауле, который произошел в новогоднюю ночь, сотрудникам МЧС удалось спасти женщину. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 15 человек, в том числе два ребенка.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция в Украине

ВС РФ с помощью “Солнцепеков” уничтожили “опорники” ВСУ в зоне спецоперации

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

“Все в отказ пошли”. Украинский военный раскрыл правду о ситуации в ВСУ

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

В Харькове после взрывов возник пожар, сообщил мэр

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Сверхсложная задача. В Киеве забили тревогу из-за неожиданной проблемы ВПК

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

В США высказались по поводу сроков завершения конфликта на Украине

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Зеленский рассказал, с чем связан провал контрнаступления ВСУ

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Украинские СМИ: автосалон Tesla, предположительно, загорелся в Киеве

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Ведущий программы на радио Sputnik шахматист Карякин попал в ДТП в зоне СВО

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix