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Человека сбили на оживленном перекрестке в Барнауле

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На месте происшествия работают полицейские

Человека сбили на оживленном перекрестке в Барнауле

ДТП в Барнауле / Фото: “Инцидент Барнаул”

Водитель легкового автомобиля сбил пешехода в Индустриальном районе Барнаула, сообщают в соцсетях.

ДТП произошло утром 28 февраля в районе пересечения улиц Взлетной и Попова.

На месте происшествия работают полицейские. При каких обстоятельствах сбили человека и в каком он состоянии, пока неизвестно.

По данным 2ГИС, на Взлетной тем временем собралась большая пробка – от пересечения с Шумакова до Попова движение стоит в обе стороны.

Взято отсюда

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