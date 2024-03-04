реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Четыре всадника простуды. Почему мы болеем с насморком, кашлем и прочим, рассказал барнаульский лор-врач

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Начинается весна, а вместе с ней и долгожданное потепление. Именно в такую погоду риск подхватить вредную простуду заметно выше, чем в мороз. Почему бы болеем с насморком, кашлем, температурой и горлом, и как их правильно лечить, рассказал руководитель Алтайского лор-центра Евгений Тимошенский.

Четыре всадника простуды. Почему мы болеем с насморком, кашлем и прочим, рассказал барнаульский лор-врач

Медицина. Здоровье. Простуда.

Полезный насморк и вредные лекарства

– Март — месяц непредсказуемый: сегодня +4, а завтра -25 градусов. Почему в такую погоду люди болеют чаще?

– Действительно, при резких сменах температуры риск заболеть намного выше. Например, сегодня на улице тепло и даже идет дождик. Человек надевает самую легкую курточку и простенькие ботиночки. Ему кажется, что все замечательно. Кроме одного — бактерии и вирусы в такую погоду не погибают, а долго летают в воздухе и переносятся вместе с ветром от больного человека к здоровому.

На следующий день, наоборот, наступил резкий холод. Бактерии уже не висят в воздухе, а замерзают в виде мельчайших кристалликов льда и быстро оседают. Но есть другая проблема — человек может очень сильно замерзнуть, особенно если он одет не по погоде. И тогда почти наверняка заболеет.

Но даже простудившись, больной не остается дома наедине со своими вирусами, ведь он не хочет брать больничный и терять деньги. Напившись таблеток, человек идет на работу и может многих заразить здоровы людей. И вместо одного больного, у нас появляется десять.

Четыре всадника простуды. Почему мы болеем с насморком, кашлем и прочим, рассказал барнаульский лор-врач

Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп.

– Почему почти любая простуда сопровождается насморком?

– Все острые респираторные заболевания переносятся воздушно-капельным путем. Как только бактерии или вирусы попадают в нос, организм тут же начинает с ними агрессивно бороться. И выделяет много защитной слизи, тех самых «соплей», чтобы вымыть всех попавших в нос вирусов и бактерий наружу. Отсюда и насморк.

Наш нос очень интересно устроен — это самоотмывающийся фильтр. Когда мы вдыхаем, то вся пыль, грязь, вирусы и бактерии оседают на слизистой носа, покрытой защитной слизью. Она содержит все вещества, которые убивают вирусы и микроорганизмы: интерфероны, лизоцим, ферменты, лейкоциты и другие защитные факторы.

Специальные ворсинки сгоняют слизь с прилипшими к ней микробами все глубже в нос, затем в носоглотку и сбрасывают в желудок. Он их переваривает и тем самым очищает организм от бактерий. В желудке очень агрессивная кислотная среда, она переваривает все, кроме нескольких вирусов, вызывающих инфекционные болезни, например, дизентерии или холеры.

Четыре всадника простуды. Почему мы болеем с насморком, кашлем и прочим, рассказал барнаульский лор-врач

Насморк.

– А откуда кашель и температура?

Если вирус все же проник в организм, то иммунитет начинает синтезировать антитела и другие факторы выздоровления. А они быстрее всего вырабатываются при повышенной температуре тела, особенно при 38 градусах. Поэтому врачи советуют держать температуру вплоть до 38,5 градусов. И лишь более высокую, особенно у детей, можно сбить жаропонижающими препаратами.

Кашель же необходим, чтобы «выгнать» микроорганизмы из легких и бронхов. Они выходят в смеси со слизью, в виде мокроты. И чаще всего также автоматически проглатываются.

Лечение без вреда

– Эффективно ли лечиться современными порошками от простуды? Ведь они снимают почти все симптомы.

– Представим ситуацию. Человек выпивает этот порошок, и у него нормализуется температура, проходят головная боль и насморк. Но инфекция никуда не исчезает. И больной, думая, что выздоровел, идет на работу, в ресторан или в гости. А на следующий день все его друзья, коллеги и родственники тоже заболевают, потому что заразились от него. Поэтому такое поведение неэффективно для организма и даже вредно для окружающих.

Четыре всадника простуды. Почему мы болеем с насморком, кашлем и прочим, рассказал барнаульский лор-врач

Простуда, грипп. Лекарства.

– Помогают ли антивирусные препараты?

– Все зависит от их вида. Есть лекарства, которые помогают бороться с вирусами, но, как правило, они предназначены для серьезных заболеваний.

А есть их подобие, только называемыми антивирусными. На деле это сборная солянка, содержащая лекарства для уменьшения симптомов. Туда добавляют немного антигистаминных, немного антилейкотриеновых, жаропонижающих, сосудосуживающих препаратов. Человек их пьет, и ему кажется, что становится легче.

На самом же деле вирус от этого не погибает, просто симптомы болезни ослабляются. Очень часто такие лекарства – это просто биоактивные добавки. Такие препараты не вредят, но и не сказать, что сильно помогают.

Четыре всадника простуды. Почему мы болеем с насморком, кашлем и прочим, рассказал барнаульский лор-врач

Простуда, грипп.

Не лезьте ложкой в рот

– Почему, если застудить ноги, начинает болеть горло?

– В большинстве случаев это связано с наличием у человека болезни под названием хронический тонзиллит. У таких людей снижен иммунитет, из-за чего при резком перепаде температуры может начаться воспаление миндалин, а именно ангина. Это инфекционное заболевание, которое вызывают микробы. Ангина может быть катаральной, когда миндалины только краснеют, фолликулярной или лакунарной с появлением нагноений. Есть и другие разновидности этого заболевания.

– Как правильно лечить ангину?

– Одна из распространенных ошибок — начать выскребать налеты гноя из горла. Убирая их ватной палочкой, щеткой или ложкой можно случайно загнать микробов внутрь миндалин, в кровеносное русло. А это может привести к заражению крови, другим осложнениям и даже к смерти.

В первую очередь, человеку нужно показаться терапевту или вызвать его на дом, чтобы не заражать других людей. А после усиленно лечиться назначенными антибиотиками дома. И ни в коем случае не ходить на работу и не заниматься физической активностью. Перенапряжение и неправильное лечение может привести к осложнениям: воспалению сердца, суставов или почек.

Четыре всадника простуды. Почему мы болеем с насморком, кашлем и прочим, рассказал барнаульский лор-врач

Горло.

Куда приходить лечиться

– Простуду нужно лечить самим или сразу обращаться к врачу?

– В первые семь дней простуды необходимо лечиться у терапевта или педиатра. У ЛОР – врачей есть понятие восьмого дня. На восьмой день после того, как вы заболели и начали лечиться, смотрите на свое состояние. Если чувствуете себя хорошо и почти выздоровели, то просто долечиваете остаточные симптомы: например, небольшой насморк.

Если после восьмого дня вам лучше не стало, появились гнойные выделения и увеличилась температура, то однозначно надо идти на прием к оториноларингологу. Это говорит об осложнениях простуды – гайморит, синусит, отит. Доктор назначит дополнительное лечение, и вы начнете выздоравливать.

– Лучше всего идти сразу к лору или к терапевту?

– Однозначно начинать нужно с посещения педиатра или терапевта, которые занимаются лечением острой респираторной инфекции, неосложненных насморков, кашля по приказу Минздрава еще от 1974 года. Они примут во внимание все симптомы и пропишут комплексное лечение.

Лор же может оценить только то, что творится у вас в носу, горле или в ушах. Он не слушает легкие, сердце и не проверяет функции внутренних органов. А лор-патологией насморк становится, если уже запущены гнойные процессы в пазухах или присоединился отит.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
04.03.2024

горняк22 телеграм

Синоптик Вильфанд: облачная погода и +2°C ожидается в Москве 8 марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что…

Узнать больше
Тренер Газзаев заявил, что Промес очень многое сделал для «Спартака»

Тренер Газзаев заявил, что Промес очень многое сделал для «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев…

Узнать больше
Египет и Катар призывают ХАМАС предоставить список заложников для освобождения

Египет и Катар призывают ХАМАС предоставить список заложников для освобождения

Представители Египта и Катара призывают ХАМАС предоставить список заложников для освобождения…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp