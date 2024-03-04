Четыре всадника простуды. Почему мы болеем с насморком, кашлем и прочим, рассказал барнаульский лор-врач

Начинается весна, а вместе с ней и долгожданное потепление. Именно в такую погоду риск подхватить вредную простуду заметно выше, чем в мороз. Почему бы болеем с насморком, кашлем, температурой и горлом, и как их правильно лечить, рассказал руководитель Алтайского лор-центра Евгений Тимошенский.

Медицина. Здоровье. Простуда.

Полезный насморк и вредные лекарства

– Март — месяц непредсказуемый: сегодня +4, а завтра -25 градусов. Почему в такую погоду люди болеют чаще?

– Действительно, при резких сменах температуры риск заболеть намного выше. Например, сегодня на улице тепло и даже идет дождик. Человек надевает самую легкую курточку и простенькие ботиночки. Ему кажется, что все замечательно. Кроме одного — бактерии и вирусы в такую погоду не погибают, а долго летают в воздухе и переносятся вместе с ветром от больного человека к здоровому.

На следующий день, наоборот, наступил резкий холод. Бактерии уже не висят в воздухе, а замерзают в виде мельчайших кристалликов льда и быстро оседают. Но есть другая проблема — человек может очень сильно замерзнуть, особенно если он одет не по погоде. И тогда почти наверняка заболеет.

Но даже простудившись, больной не остается дома наедине со своими вирусами, ведь он не хочет брать больничный и терять деньги. Напившись таблеток, человек идет на работу и может многих заразить здоровы людей. И вместо одного больного, у нас появляется десять.

Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп.

– Почему почти любая простуда сопровождается насморком?

– Все острые респираторные заболевания переносятся воздушно-капельным путем. Как только бактерии или вирусы попадают в нос, организм тут же начинает с ними агрессивно бороться. И выделяет много защитной слизи, тех самых «соплей», чтобы вымыть всех попавших в нос вирусов и бактерий наружу. Отсюда и насморк.

Наш нос очень интересно устроен — это самоотмывающийся фильтр. Когда мы вдыхаем, то вся пыль, грязь, вирусы и бактерии оседают на слизистой носа, покрытой защитной слизью. Она содержит все вещества, которые убивают вирусы и микроорганизмы: интерфероны, лизоцим, ферменты, лейкоциты и другие защитные факторы.

Специальные ворсинки сгоняют слизь с прилипшими к ней микробами все глубже в нос, затем в носоглотку и сбрасывают в желудок. Он их переваривает и тем самым очищает организм от бактерий. В желудке очень агрессивная кислотная среда, она переваривает все, кроме нескольких вирусов, вызывающих инфекционные болезни, например, дизентерии или холеры.

Насморк.

– А откуда кашель и температура?

Если вирус все же проник в организм, то иммунитет начинает синтезировать антитела и другие факторы выздоровления. А они быстрее всего вырабатываются при повышенной температуре тела, особенно при 38 градусах. Поэтому врачи советуют держать температуру вплоть до 38,5 градусов. И лишь более высокую, особенно у детей, можно сбить жаропонижающими препаратами.

Кашель же необходим, чтобы «выгнать» микроорганизмы из легких и бронхов. Они выходят в смеси со слизью, в виде мокроты. И чаще всего также автоматически проглатываются.

Лечение без вреда

– Эффективно ли лечиться современными порошками от простуды? Ведь они снимают почти все симптомы.

– Представим ситуацию. Человек выпивает этот порошок, и у него нормализуется температура, проходят головная боль и насморк. Но инфекция никуда не исчезает. И больной, думая, что выздоровел, идет на работу, в ресторан или в гости. А на следующий день все его друзья, коллеги и родственники тоже заболевают, потому что заразились от него. Поэтому такое поведение неэффективно для организма и даже вредно для окружающих.

Простуда, грипп. Лекарства.

– Помогают ли антивирусные препараты?

– Все зависит от их вида. Есть лекарства, которые помогают бороться с вирусами, но, как правило, они предназначены для серьезных заболеваний.

А есть их подобие, только называемыми антивирусными. На деле это сборная солянка, содержащая лекарства для уменьшения симптомов. Туда добавляют немного антигистаминных, немного антилейкотриеновых, жаропонижающих, сосудосуживающих препаратов. Человек их пьет, и ему кажется, что становится легче.

На самом же деле вирус от этого не погибает, просто симптомы болезни ослабляются. Очень часто такие лекарства – это просто биоактивные добавки. Такие препараты не вредят, но и не сказать, что сильно помогают.

Простуда, грипп.

Не лезьте ложкой в рот

– Почему, если застудить ноги, начинает болеть горло?

– В большинстве случаев это связано с наличием у человека болезни под названием хронический тонзиллит. У таких людей снижен иммунитет, из-за чего при резком перепаде температуры может начаться воспаление миндалин, а именно ангина. Это инфекционное заболевание, которое вызывают микробы. Ангина может быть катаральной, когда миндалины только краснеют, фолликулярной или лакунарной с появлением нагноений. Есть и другие разновидности этого заболевания.

– Как правильно лечить ангину?

– Одна из распространенных ошибок — начать выскребать налеты гноя из горла. Убирая их ватной палочкой, щеткой или ложкой можно случайно загнать микробов внутрь миндалин, в кровеносное русло. А это может привести к заражению крови, другим осложнениям и даже к смерти.

В первую очередь, человеку нужно показаться терапевту или вызвать его на дом, чтобы не заражать других людей. А после усиленно лечиться назначенными антибиотиками дома. И ни в коем случае не ходить на работу и не заниматься физической активностью. Перенапряжение и неправильное лечение может привести к осложнениям: воспалению сердца, суставов или почек.

Горло.

Куда приходить лечиться

– Простуду нужно лечить самим или сразу обращаться к врачу?

– В первые семь дней простуды необходимо лечиться у терапевта или педиатра. У ЛОР – врачей есть понятие восьмого дня. На восьмой день после того, как вы заболели и начали лечиться, смотрите на свое состояние. Если чувствуете себя хорошо и почти выздоровели, то просто долечиваете остаточные симптомы: например, небольшой насморк.

Если после восьмого дня вам лучше не стало, появились гнойные выделения и увеличилась температура, то однозначно надо идти на прием к оториноларингологу. Это говорит об осложнениях простуды – гайморит, синусит, отит. Доктор назначит дополнительное лечение, и вы начнете выздоравливать.

– Лучше всего идти сразу к лору или к терапевту?

– Однозначно начинать нужно с посещения педиатра или терапевта, которые занимаются лечением острой респираторной инфекции, неосложненных насморков, кашля по приказу Минздрава еще от 1974 года. Они примут во внимание все симптомы и пропишут комплексное лечение.

Лор же может оценить только то, что творится у вас в носу, горле или в ушах. Он не слушает легкие, сердце и не проверяет функции внутренних органов. А лор-патологией насморк становится, если уже запущены гнойные процессы в пазухах или присоединился отит.

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Взято отсюда

04.03.2024