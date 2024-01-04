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Четырехмесячный малыш насмерть замерз на Алтае, пока мать встречала Новый год

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Четырехмесячный ребенок и его двухлетний брат остались одни в холодном доме и без еды на четыре дня. Поездка молодой матери в гости закончилась трагедией.

Четырехмесячный малыш насмерть замерз на Алтае, пока мать встречала Новый год

Ребенок. Зима. Снег.

Всё произошло в Майминском районе Республики Алтай в селе Подгорное.

21-летняя девушка накануне Нового года, 31 декабря, уехала в соседнее село погостить. Бросив при этом своих двоих маленьких детей одних в неотапливаемом доме.

Лишь вечером 3 января в дом пришел родственник — проведать семью. Но обнаружил тело грудничка и его замерзающего, но живого брата.

По предварительным данным, сообщает следком по Республике Алтай, малыш умер от переохлаждения. Старшего ребенка доставили в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

На мать возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи изучат условия жизни и воспитания малолетних детей, работу с этой семьей органов системы профилактики района и дадут оценку ее эффективности.

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Взято отсюда
04.01.2024

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