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Число погибших в ДТП под Змеиногорском выросло до четырех

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На трассе К-09 утром 26 февраля столкнулись три иномарки

Число погибших в ДТП под Змеиногорском выросло до четырех

ДТП под Змеиногорском / Фото: “Инцидент Рубцовск”

Число погибших в результате ДТП в Змеиногорском районе Алтайского края выросло до четырех, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 26 февраля в 08:30 на 132-м километре трассы К-09 между Змеиногорском и селом Староалейским. Водитель Toyota Corona Premio ради обгона выехал на встречку, после чего произошло столкновение с Toyota Camry и другой Corona Premio.

“В результате ДТП четыре человека погибли и трое получили травмы. По данному факту назначено проведение проверки”, – рассказали в ведомстве.

Взято отсюда

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