Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Повреждено более 300 квартир в многоэтажных домах

Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека

Фото: pxhere.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Трое из погибших – дети. Число пострадавших выросло до 110 человек, из них 17 детей.

Также глава региона рассказал, что повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, школа, лицей, детский сад и несколько соцобъектов. 

Ранее в Минобороны заявили о том, что со стороны ВСУ был нанесен неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами “Ольха” в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. 

Большую часть ракет, по словам представителей министерства, удалось сбить.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Папа Римский воззвал к совести выгодополучателей от вооруженных конфликтов

01.01.2024

 Новости

Соцсеть X резко подешевела

01.01.2024

 Новости

На прилетевшем в Пермь из Махачкалы самолете обнаружили следы крови

01.01.2024

 Новости

В Киеве неизвестные проигнорировали запрет и запустили салют во время тревоги

01.01.2024

 Новости

Путин поздравил командующих участвующих в СВО группировок войск

01.01.2024

 Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно объедаться мандаринами

01.01.2024

 Здоровье

Инстасамка раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов

01.01.2024

 Здоровье

Снежная повестка и здравствуй, Новый год.Что произошло на Алтае. И при чем форточка?

01.01.2024

 Образование

Устраняются повреждения на электросетях в пригороде Барнаула. Куда звонить

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix