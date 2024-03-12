Что известно о крушении самолета Ил-76. Фото с места катастрофы

В Ивановской области потерпел крушение военно-пассажирский самолет Ил-76, сообщает Миноброны РФ.

Крушение самолета.

На борту Ил-76 находилось 16 человек. Все они погибли. Военный транспортник выполнял плановый полет. Проблемы начались практически сразу после взлета. Вернуться на аэродром вылета пилоты не смогли, но увели борт от жилых построек.

Губернатор Оренбургской области сообщил, что в авиакатастрофе находились оренбургские летчики.

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Взято отсюда

12.03.2024