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Что известно о полыхавшем доме на алтайской турбазе

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В ночь накануне 8 января пожарные потушили полностью охваченный огнем дом временного проживания в Аскате Чемальского района.

Что известно о полыхавшем доме на алтайской турбазе

Пожар на турбазе

Сообщение о пожаре в двухэтажном доме поступило 7 января в 22:52 – возгорание поздно обнаружили. Когда пожарные прибыли на место, объект полностью охватил огонь.

Возгорание на площади 80 кв. м ликвидировали за 22 минуты. Распространение огня на ближайшие строения не допустили, сообщило Главное управление МЧС по Республике Алтай.

Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливается. Очевидцы приводят версию о взорвавшемся газовом баллоне.Проверкой занялась региональная прокуратура.

Местные СМИ предполагают, что горел объект на территории эко-базы «Мирамирам».

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Взято отсюда
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