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Что известно о взрыве в Шагонаре. Последствия (обновлено)

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Утром в Республике Тува раздался взрыв на Шагонарской ТЭЦ. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

Что известно о взрыве в Шагонаре. Последствия (обновлено)

Взрыв. Огонь

Mash Siberia сообщает, что взрыв произошел в месте, где уголь подается в машинный зал. Причиной взрыва мог стать технический сбой, но не исключено, что это была простая человеческая ошибка. Эксперты уточняют причину.

По новым данным, четыре котла ТЭЦ уцелели. В настоящее время все отключено, но к вечеру подачу тепла обещают вернуть.

Таким образом, без тепла в Шагонаре остались 62 многоквартирных дома, а также 18 социально значимых объектов, здание администрации, техникум, школы, детсады и центр соцпомощи.

Для обогрева подготовили тепловые пушки.

В Республике ввели режим ЧС.

Количество пострадавших увеличилось до 22, 4 из них женщины.

Ранее сообщалось о пострадавших от взрыва.

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Взято отсюда
06.03.2024

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